Riset MNC Sekuritas Hari Ini: IHSG Berpeluang Tembus Level 7.000

Senin, 04 September 2023 |08:04 WIB

Riset MNC Sekuritas prediksi IHSG hari ini menguat. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas memprediksi bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat untuk menguji rentang area 7.025-7.072.

"Namun demikian waspadai apabila IHSG belum mampu break resistance 7.008, rawan koreksi ke 6.838-6.903," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (4/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.924, 6.869 dan resistance 7.008, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- ADHI - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 422-430

Target Price: 460, 490

Stoploss: below 416