Daftar Rekomendasi Saham Awal Pekan Ini, Ada ADRO hingga ANTM

Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi mengalami penguatan pada perdagangan hari ini.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG ditutup tipis di bawah resisten 7.005 pada hari Jumat diperkirakan menguat ke level 7.058 sebagai resisten berikutnya.

“Apabila hari ini tembus di atas 7.005,” kata Ivan dalam risetnya pada Senin (4/9/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.920, 6.869 dan 6.823. Sementara level resistennya di 7.005, 7.058 dan 7.128.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.500-Rp2.550, dengan target harga terdekat di Rp2.820. Ivan menyebut, ADRO cenderung akan melanjutkan pembentukan wave (ii) dan dapat melemah ke level Rp2.560 sebagai support Fibonacci terdekat apabila penutupan harian tetap di bawah Rp2.720.

Aksi hold atau buy on weakness juga disarankan pada saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) di rentang harga Rp520-Rp540, dengan target harga terdekat di Rp690. ESSA sedang menguji support fraktal di Rp560 dan penembusan di bawah level tersebut dapat menyeret harga menuju zona support Rp515-Rp535.