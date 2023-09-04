Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fakta-Fakta Seleksi CPNS dan PPPK 2023

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |07:39 WIB
Fakta-Fakta Seleksi CPNS dan PPPK 2023
Seleksi CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengimbau masyarakat agar tidak tertipu kepada oknum yang menjanjikan kelulusan.

Pelaksanaan seleksi CASN menggunakan Computer Assisted Test (CAT), selain membuat nilai peserta bisa terlihat secara real-time. Pada praktiknya, penggunaan sistem ini juga mengurangi satu kemungkinan peserta ujian melakukan kecurangan.

Sebab sistem ini akan mengintegrasi ribuan soal yang berada di dalam servernya untuk kemudian diberikan secara acak pada masing-masing peserta ujian.

Walau alasan untuk tidak melakukan tindakan curang seperti menyontek seharusnya sebatas datang dari kesadaran karena tidak ingin melakukan tindakan yang tidak berbudi.

Ada baiknya juga untuk mengetahui bahwa tindakan curang ini tidak hanya menyalahi moralitas seseorang melainkan juga akan merugikan seseorang secara finansial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement