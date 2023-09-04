Fakta-Fakta Seleksi CPNS dan PPPK 2023

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengimbau masyarakat agar tidak tertipu kepada oknum yang menjanjikan kelulusan.

Pelaksanaan seleksi CASN menggunakan Computer Assisted Test (CAT), selain membuat nilai peserta bisa terlihat secara real-time. Pada praktiknya, penggunaan sistem ini juga mengurangi satu kemungkinan peserta ujian melakukan kecurangan.

Sebab sistem ini akan mengintegrasi ribuan soal yang berada di dalam servernya untuk kemudian diberikan secara acak pada masing-masing peserta ujian.

Walau alasan untuk tidak melakukan tindakan curang seperti menyontek seharusnya sebatas datang dari kesadaran karena tidak ingin melakukan tindakan yang tidak berbudi.

Ada baiknya juga untuk mengetahui bahwa tindakan curang ini tidak hanya menyalahi moralitas seseorang melainkan juga akan merugikan seseorang secara finansial.