Segini Harga Jual 3 BBM Jenis Pertamax Usai Pertalite Bakal Dihapus

Harga 3 Jenis BBM Pertamax usai Pertalite bakal dihapus. (Foto: MPI)

JAKARTA - Segini harga tiga jenis BBM Pertamax milik PT Pertamina (Persero) yang berlaku per 1 September 2023.

Untuk harga Pertamax Green (RON 95) sebear Rp15.000 per liter. Harga ini di atas Pertamax (RON 92) sebesar Rp13.300 dan Pertamax Turbo (RON 98) sebesar Rp15.900.

Diketahui belakangan ini ramai kabar kalau BBM jenis Pertalite bakal dihapus.

Hal itu karena berdasarkan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa BBM yang boleh dijual di Indonesia sejatinya paling minim yakni 91.

Sehingga saat ini sedang dikaji peningkatan kualitas BBM Pertamina jenis Pertalite dengan RON 90. Nantinya kualitas BBM subsidi tersebut tingkatkan jadi RON 92 yang ramah dengan lingkungan.

Pertalite nantinya dicampur dengan etanol sebanyak 7% sehingga Research Oktan Number akan naik dari yang semula 90 ke 92. Produk ini pun dinamai Pertamax Green 92.