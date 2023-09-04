Indonesia Emas 2045, PUPR Sebut Kualitas SDM Jadi Tantangan Pemerataan Pembangunan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pemerataan pembangunan wilayah merupakan salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045.

"Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Wilayah Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah dalam keterangan resmi dikutip Senin (4/9/2023),

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, dikatakan Sekjen Zainal Fatah, salah satu tantangannya adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Konstruksi untuk pembangunan infrastruktur.

"Kementerian PUPR terus meningkatkan kompetensi SDM melalui Program Magister Super Spesialis Teknik yang telah berjalan sejak tahun 2020 bekerjasama dengan 4 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yakni ITB, UGM, ITS dan UNDIP," sambungnya.

Selain melakukan pemerataan pembangunan, Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk menjalankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk mendukung upaya pengurangan emisi karbon.