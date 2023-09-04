Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Naik Lagi, Paling Mahal Rp17.250 per Liter

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |09:38 WIB
Harga BBM Pertamina Naik Lagi, Paling Mahal Rp17.250 per Liter
Harga BBM Pertamina seluruh Indonesia 4 September 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 1 September 2023. 

Kenaikan harga BBM Pertamina ini untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite.

 BACA JUGA:

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis pengumuman Pertamina dalam laman resminya.

Harga BBM Pertamax naik Rp 900 menjadi Rp13.300 per liter dari sebelumnya Rp12.400 per liter per liter untuk wilayah Jabodetabek.

 BACA JUGA:

Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp1.500 menjadi Rp15.900 per liter dari sebelumnya Rp14.400 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Halaman:
1 2 3
