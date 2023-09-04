KTT ASEAN 2023, Menlu: Banyak Keadaan Sulit di Kawasan Ini

JAKARTA - Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 hari ini, Senin (4/9/2023).

Acara itu dimulai dengan penerimaan delegasi para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara ASEAN oleh Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi di Sekretariat ASEAN.

Para delegasi negara akan membahas berbagai isu di kawasan lewat ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM). Secara khusus, Menlu Retno menyambut Menlu Kamboja, Chenda Sophea.

"Dan selamat datang secara khusus kepada Menteri Luar Negeri Chenda Sophea dari Kamboja, saya berharap dapat bekerja sama secara erat dengan Anda," ungkap Retno dalam sambutannya.

Adapun Menlu Retno menegaskan bahwa hari merupakan hari terakhir menjelang KTT ASEAN ke-43.