Segini Potongan Driver Gojek 2023

JAKARTA - Potongan driver Gojek 2023 wajib diketahui.

Adapun potongan driver gojek maksimal adalah 15% bedasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan melalui Aplikasi.

Keputusan tersebut telah ditandatangani pada 7 September 2022.

Potongan driver gojek dari 20% ke 15% akan dilakukan secara bertahap oleh Kemenhub.

Biaya yang nantinya diterima para driver setelah beroperasi akan dipotong maksimal 15% oleh Gojek.

Potongan driver gojek meliputi besaran tarif transportasi online dengan aplikasi.

Adapun komponen lain yakni biaya yang diterima pengemudi setelah melakukan layanan.

Berikut potongan driver Gojek 2023 berdasarkan catatan Okezone, Senin (9/4/2023).