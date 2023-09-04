Jelang Peresmian, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Melaju Mulus Kecepatan 352 Km/Jam

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung melaju mulus di kecepatan 352 Km per jam pada masa uji coba. Rencananya, kereta cepat akan diresmikan Presiden Jokowi Widodo pada 8 September 2023.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati ikut melakukan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Adita naik kereta cepat dari Stasiun Halim.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan kereta tercepat pertama di Asia Tenggara (ASEAN) yang mampu menempuh kecepatan hingga 352 KM/jam. Kereta cepat ini juga mampu menempuh jarak 142,3 km dengan dengan waktu 39 menit.

Adita pun membagikan pengalaman saat menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Dirinya bersyukur karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung membuat waktu menuju Kota Bandung dari Jakarta menjadi lebih cepat.

"Jakarta Bandung ibarat satu kecamatan aja. Karena dalam waktu 55 menit aja kamu udah bisa main di dua kota ini. Padahal jarak yang terbentang mencapai lebih dari 100 km," ujar Adita Irawati, dilansir dari akun instagram pribadinya, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Dalam video singkat yang diunggahnya, Adita menunjukan sejumlah fasilitas kereta cepat. Seperti terdiri dari 8 gerbong serta terbagi 3 kelas yaitu Premium economy, Business Class dan First Class.

"Bersyukur saya sudah mengalami sendiri perjalanan yang terlalu singkat ini hehehe. Maklum, baru juga masuk, lihat kiri kanan tengok sana sinim eh tiba-tiba sudah sampai," kata Adita.