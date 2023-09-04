Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Siap Awasi Perdagangan Karbon, Ini Aturannya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:34 WIB
OJK Siap Awasi Perdagangan Karbon, Ini Aturannya
OJK awasi perdagangan karbon. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku siap untuk mengawasi proses perdagangan karbon melalui bursa karbon yang direncanakan dimulai pada September 2023 ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menyampaikan bahwa OJK telah menerbitkan POJK No.14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon sebagai aturan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon.

 BACA JUGA:

Dalam prosesnya, POJK tersebut telah mendapat persetujuan dalam rapat konsultasi bersama Komisi XI DPR RI beberapa waktu yang lalu.

“Perkembangan tersebut, tentunya meningkatkan optimisme kita untuk mencapai target penyelenggaraan perdana unit karbon di bursa karbon pada akhir September," kata Hasan dalam keterangan resminya, Senin (4/9/2023).

 BACA JUGA:

Hasan mengatakan berlakunya aturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir multitafsir atas ketentuan perundang-undangan dan kemungkinan pelanggaran atas ketentuan.

Hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374/ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189877/ipo_emiten_di_bei-qZYI_large.jpg
OJK Buka Suara soal Belum Ada BUMN IPO Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189797/ojk_optimistis_penghimpunan_dana_di_pasar_modal_akan_meningkat-b1qS_large.jpg
OJK: Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tahun Depan Lebih Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189192/banjir_di_sumatera-fA8H_large.jpg
OJK Minta Asuransi Permudah Klaim Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795/pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187593/ihsg-cWyd_large.jpeg
OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal di DPR: IHSG Tembus ke 8.617
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement