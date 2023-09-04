Advertisement
HOT ISSUE

Kemenhub Targetkan Panjang Jalur Kereta Api Capai 7.451/Km pada 2024

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:39 WIB
Kemenhub Targetkan Panjang Jalur Kereta Api Capai 7.451/Km pada 2024
Jalur Kereta Api di Indonesia (Foto: KAI)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan total panjang jalur kereta api di Tanah Air mencapai 7.451 km pada 2024.

"Berdasarkan rencana strategis, target panjang secara kumulatif pada tahun 2024 akan mencapai 7.451 kilometer spoor," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta dikutip Antara, Senin (4/9/2023).

Risal menyampaikan panjang jalur KA pada 2020 mencapai 6.326 km, tahun 2021 sepanjang 6.466 km, tahun 2022 mencapai sepanjang 6.642 km, dan pada 2023 hingga Agustus telah mencapai sepanjang 6.879 km.

Adapun kondisi jalur KA yang sesuai TQI kategori 1 dan 2, yang mana jalur tersebut mampu dilalui dengan kecepatan kereta maksimal antara 100 km/jam hingga 120 km/jam ditargetkan mencapai 94 persen pada 2024.

Dia mengatakan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal (SAUM) berbasis rel pada 2024 ditargetkan sebanyak enam kota.

