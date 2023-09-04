Menperin Sebut Industri Manufaktur di Indonesia Ekspansif, Ini Buktinya

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan berdasarkan survei dari purchasing manager's index (PMI) menunjukkan industri manufaktur di Tanah Air sedang ekspansif.

"Alhamdulillah dalam survei yang dilakukan PMI selama 24 bulan berturut-turut industri manufaktur Indonesia mencatatkan angka di atas 50 poin. Artinya industri manufaktur Indonesia sedang ekspansif," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Padang dikutip Antara, Senin (4/9/2023).

Lebih detail, ia menyebutkan bahwa survei yang dirilis PMI mencatat perkembangan industri manufaktur pada Juli 2023 mengalami peningkatan menjadi 53,30 poin dari sebelumnya 52,50 poin pada Juni 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar Indonesia masih terus berkembang.

"Bahkan, berdasarkan survei yang dilakukan PMI menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi di ASEAN," kata dia.

Sementara, jika merujuk pada indeks kepercayaan industri (IKI), kondisi industri manufaktur Indonesia pada Agustus 2023 mencapai di level 53,22. Angka itu sedikit melambat 0,09 poin jika dibandingkan periode Juli 2023 sebesar 53,31 poin.