HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Manufaktur Butuh 682 Ribu Pekerja Baru, Berminat?

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:02 WIB
Industri Manufaktur Butuh 682 Ribu Pekerja Baru, Berminat?
Industri Manufaktur Butuh Tenaga kerja. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa setiap tahun industri manufaktur di Tanah Air setidaknya membutuhkan 682 ribu jiwa pekerja baru namun kebutuhan tersebut belum mampu terpenuhi.

"Setiap tahunnya industri manufaktur membutuhkan 682 ribu orang pekerja baru, namun sayangnya hal itu belum sepenuhnya dapat dipenuhi," kata Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita di Padang dikutip Antara, Senin (4/9/2023).

Hal itu disampaikan Menperin usai memberikan kuliah umum bertajuk peningkatan indeks kepercayaan industri (IKI) melalui pengembangan sumber daya manusia industri "SDM industri berkualitas, IKI meningkat" yang diselenggarakan Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat.

Dia menjelaskan hal itu terjadi lantaran adanya ketidakcocokan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha yang tersedia atau membutuhkan.

Berdasarkan data survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 8,42 juta pengangguran di Tanah Air dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,86%. Jumlah itu turun 0,63 poin dibandingkan Agustus 2021 yang mencapai 6,49%.

