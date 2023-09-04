Bos World Bank hingga IMF Temui Presiden Jokowi di Istana, Ada Apa?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin organisasi internasional di Istana Merdeka Jakarta.

Pemimpin organisasi internasional tersebut antara lain, Presiden Bank Dunia (World Bank), Ajay Banga; Managing Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva dan Executive Chairman World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab.

Pertemuan Jokowi dengan ketiga pemimpin organisasi internasional tersebut dilakukan secara tertutup. Turut hadir mendampingi Presiden yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain bertemu pemimpin organisasi internasional, Jokowi juga dijadwalkan melakukan pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, dengan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmão.

(Taufik Fajar)