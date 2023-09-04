Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos World Bank hingga IMF Temui Presiden Jokowi di Istana, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:25 WIB
Bos World Bank hingga IMF Temui Presiden Jokowi di Istana, Ada Apa?
Presiden Jokowi Bertemu Bos World Bank dan IMF (Foto: YouTube/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin organisasi internasional di Istana Merdeka Jakarta.

Pemimpin organisasi internasional tersebut antara lain, Presiden Bank Dunia (World Bank), Ajay Banga; Managing Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva dan Executive Chairman World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab.

Pertemuan Jokowi dengan ketiga pemimpin organisasi internasional tersebut dilakukan secara tertutup. Turut hadir mendampingi Presiden yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain bertemu pemimpin organisasi internasional, Jokowi juga dijadwalkan melakukan pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, dengan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmão.

(Taufik Fajar)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176825//grafik-BzqU_large.jpg
IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Jadi 3,2%, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155//bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3174958//bank_indonesia-RFo8_large.jpg
BI Tegaskan Tidak Jual Cadangan Emas Batangan 11 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174803//bank_indonesia-JF1f_large.jpg
BI Disebut Jual Cadangan Emas Batangan 11 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169092//sri_mulyani_pamit-W6p0_large.jpg
Adu Gaji Sri Mulyani sebagai Petinggi Bank Dunia vs Menkeu Indonesia, Bak Langit dan Bumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164912//sri_mulyani-zNDX_large.jpg
Sri Mulyani Bahas Skema Pembiayaan Baru World Bank
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement