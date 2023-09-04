Dolar AS Keok, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.240/USD

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup menguat di level Rp15.240 pada perdagangan Senin (4/9/2023).

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah karena laporan ketenagakerjaan menambah narasi ‘soft landing’ pada hari Jumat memberikan gambaran yang beragam pertumbuhan lapangan kerja meningkat lebih dari perkiraan pada bulan Agustus, namun perekonomian AS menciptakan 110.000 lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan yang dilaporkan sebelumnya pada bulan Juni dan Juli, tingkat pengangguran melonjak menjadi 3,8%, sementara kenaikan upah melambat.

"Yang penting, terjadi lonjakan besar dalam jumlah angkatan kerja sebanyak 736.000 orang, yang memberikan harapan bahwa peningkatan pasokan tenaga kerja dapat semakin mengurangi tekanan upah meskipun jumlah perekrutan tenaga kerja tetap tinggi," ujar Ibrahim dalam analisisnya, Senin (4/9/2023).

Para pedagang cenderung membaca bahwa The Fed akan tetap mempertahankan kebijakan moneternya pada akhir bulan ini, sehingga membebani dolar.

Meskipun demikian, hal ini juga menambah kesan bahwa perekonomian AS sedang mendingin tanpa melambat secara tajam, sehingga memperkuat harapan bahwa perekonomian akan memasuki kondisi soft landing – sebuah pandangan yang dapat mendukung greenback dalam jangka panjang seperti halnya perekonomian di Eropa, serta Asia, berjuang.