LRT Jabodebek Buatan INKA Banyak Masalah, KCI: Semoga KRL Lebih Baik

JAKARTA – LRT Jabodebek buatan PT INKA (Persero) menjadi sorotan karena mengalami masalah. Adapun PT INKA juga akan membuat kereta listrik untuk PT Kereta Commuter Indonesia sebanyak 24 train set kereta sampai tahun 2027. Hal itu pun menjadi kekhawatiran masyarakat penggunaan KRL.

Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PT INKA untuk memastikan keandalan keretanya.

Dia berharap bahwa nantinya KRL buatan INKA akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Dari sarana kan spesifikasinya kan pasti berbeda ya, teknologinya berbeda, semoga nanti KRL lebih baik," katanya saat ditemui DPR RI, Jakarta, Senin (24/9/2023).

Di sisi lain, Anne juga menjelaskan proses retrofit sudah berlangsung. Di mana terdapat 19 krl yang dilakukan retrofit. Adapun retrofit tersebut akan dilakukan secara bertahap.