Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Buatan INKA Banyak Masalah, KCI: Semoga KRL Lebih Baik

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:51 WIB
LRT Jabodebek Buatan INKA Banyak Masalah, KCI: Semoga KRL Lebih Baik
LRT Jabodebek mengalami gangguan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTALRT Jabodebek buatan PT INKA (Persero) menjadi sorotan karena mengalami masalah. Adapun PT INKA juga akan membuat kereta listrik untuk PT Kereta Commuter Indonesia sebanyak 24 train set kereta sampai tahun 2027. Hal itu pun menjadi kekhawatiran masyarakat penggunaan KRL.

Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PT INKA untuk memastikan keandalan keretanya.

Dia berharap bahwa nantinya KRL buatan INKA akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Dari sarana kan spesifikasinya kan pasti berbeda ya, teknologinya berbeda, semoga nanti KRL lebih baik," katanya saat ditemui DPR RI, Jakarta, Senin (24/9/2023).

Di sisi lain, Anne juga menjelaskan proses retrofit sudah berlangsung. Di mana terdapat 19 krl yang dilakukan retrofit. Adapun retrofit tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement