HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Alami Gangguan, Erick Thohir: Percayalah Itu Aman

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:58 WIB
LRT Jabodebek Alami Gangguan, Erick Thohir: Percayalah Itu Aman
Menteri BUMN Erick Thohir Bicara Soal LRT Jabodebek (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait adanya gangguan operasional Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Menurutnya hal itu tidak harus menjadi polemik. Pasalnya, moda transportasi massal yang beroperasi sejak 28 Agustus lalu itu dipastikan aman.

Kemudian, lanjut dia faktor keamanan dan keselamatan penumpang menjadi fokus utama pemerintah. Evaluasi dan perbaikan pada sistem LRT terus dilakukan otoritas terkait.

"Kenapa resah? Media yang bikin resah, tidak mungkin kita membangun sesuatu itu menghindar dari keamanan, itu kenapa prosesnya bertahap gitu, gak mungkin negara membangun sesuatu mencelakai rakyatnya, betul?," ujar Erick saat ditemui di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Erick memastikan operasional LRT Jabodebek tetap aman alias tidak membahayakan. Meski Indonesia baru pertama kali memiliki Lintas Raya Terpadu tanpa masinis.

Halaman:
1 2
