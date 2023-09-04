8 Jenis BBM yang Digunakan di Indonesia

JAKARTA – 8 jenis BBM yang digunakan di Indonesia. Sekitar dua bulan yang lalu, Pertamina mengeluarkan varian baru Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax Green 95, tepatnya pada Senin 24 Juli 2023.

Adapun Pertamina memasarkan 8 varian produk BBM yang tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jumlah varian ini ditentukan untuk menyesuaikan kebutuhan pasar para penggunanya di seluruh Indonesia.

Berikut 8 jenis BBM yang digunakan di Indonesia, mengutip dari laman Pertamina:

1. Pertamax Green 95

Pertamax Green 95 merupakan bahan bakar hasil dari pengembangan energi terbarukan berupa Bioetanol yang sudah teruji oleh WWFC (Worldwide Fuel Charter) yang menjadikan Pertamax Green 95.

2. Pertalite (bensin)

Pertalite memiliki angka oktan 90 dengan warna kehijauan terang dan jernih. Varian BBM ini diperuntukkan oleh kendaraan dengan kompresi 9:1 hingga 10:1. Pertalite pertama kali dikeluarkan pada 2015 yang kala itu merupakan jawaban atas kebutuhan kendaraan-kendaraan bermotor yang baru keluar dengan kompresi mesin yang sedikit lebih tinggi. Dengan tambahan additive, Pertalite mampu menempuh jarak yang lebih jauh dengan tetap memastikan kualitas dan harga yang terjangkau.

3. Pertamax (bensin)

Pertamax adalah varian BBM dengan standar oktan internasional di angka 92. Pertamax lebih cocok digunakan pada mesin berkompresi 10:1 hingga 11:1. Mesin dengan kompresi tersebut biasanya sudah menggunakan teknologi Electronic Fuel Injection (EFI). Pertamax menerapkan teknologi ecosave yang diklaim Pertamina dapat membersihkan bagian dalam mesin (detergency).

Bersamaan dengan itu Pertamax juga dilengkapi teknologi pelindung anti karat pada dinding tangki kendaraan, saluran bahan bakar dan ruang bakar mesin (Corrotion Inhibitor). Serta mampu membuat pembakaran menjadi lebih sempurna (demulsifier).