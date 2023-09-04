Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres: ASEAN Harus Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:51 WIB

Wapres ingin ASEAN jadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia (Foto: MPI)
JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan ASEAN harus jadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Pasalnya ekonomi ASEAN tetap tumbuh di tengah muramnya ekonomi dunia akibat konflik hingga perubahan iklim.

“Kita ingin menjadikan ASEAN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan, yang menghormati kelestarian lingkungan, demi meraih masa depan yang sejahtera sekaligus menjaga keberlangsungan planet bumi dan kemanusiaan,” ungkap Wapres pada malam penganugerahan ASEAN Business Award 2023, di The Ritz Carlton, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Senin (4/9/2023) malam.

Wapres pun mengajak negara-negara ASEAN optimis karena di tengah muramnya ekonomi dunia, ekonomi ASEAN tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, dan para pemimpin ASEAN berkomitmen untuk mengimplementasikan ekonomi hijau.

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan jika kekuatan ASEAN berpusat pada budaya kerja sama, perdamaian, dan penghormatan atas keberagaman negara-negara ASEAN. “Sebagai negara yang bhineka, Indonesia paham betul pekerjaan berat dalam merawat harmoni dan persatuan dalam keberagaman.”

Itulah sebabnya, kata Wapres, Indonesia teguh mendorong pendekatan-pendekatan damai, dialog konstruktif, serta kepatuhan pada hukum internasional dalam penyelesaian konflik.


