Erick Thohir Apresiasi Petugas KAI Amankan Ibu Bawa Bayi yang Hendak Bunuh Diri

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi petugas KAI yang menggagalkan upaya bunuh diri seorang ibu. Viral di media sosial seorang ibu ingin melempar bayinya ke rel dan melakukan bunuh diri.

“Apresiasi untuk para petugas keamanan KAI yang sigap menenangkan sang ibu. Semoga situasi semakin membaik untuk ibu dan bayi,” tulis Erick di akun Instagramnya, Senin (4/9/2023).

Dia pun mengajak masyarakat untuk aware terhadap kesehatan mental. Dia berharap masyarakat bisa saling merangkul dan tidak menghakimi.

“Mari kita bangun kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental, baik bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Saling rangkul dan jaga, tanpa rasa menghakimi,” tulisnya.

Sebelumnya diberitakan viral peristiwa ibu yang hendak membuang bayinya di rel kereta kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Sedang diselidiki untuk lokasinya, sementara belum ada informasi, mungkin di stasiun lain," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol David Pratama Purba.