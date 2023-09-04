Wapres Angkat Isu Pesantren Kembangkan Ekonomi Indonesia di Forum ASEAN

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengangkat isu pesantren dalam mengembangkan ekonomi Indonesia di Forum ASEAN. Di Indonesia, pesantren bukan hanya institusi pendidikan namun kini juga menjadi penggerak kemandirian ekonomi masyarakat.

“Pada forum yang terhormat ini, saya ingin sedikit berbagi pengalaman Indonesia dalam mendukung UMKM di dalam negeri melalui pemberdayaan ekonomi pesantren,” ungkap Wapres pada malam penganugerahan ASEAN Business Award 2023, di The Ritz Carlton, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Senin (4/9/2023) malam.

Bahkan, kata Wapres, pesantren juga telah lama ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kini, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, fungsi pesantren diantaranya adalah sebagai lembaga pendidikan, dakwah, juga pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren, institusi pendidikan yang sangat khas Indonesia, di masa lalu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” katanya.