Bertemu Presiden Bank Dunia, Jokowi Bahas Reformasi Sistem Keuangan Global

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |21:14 WIB
Bertemu Presiden Bank Dunia, Jokowi Bahas Reformasi Sistem Keuangan Global
Presiden Jokowi bertemu Presiden Bank Dunia (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga beserta delegasi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 4 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah isu untuk dibahas bersama dengan Presiden Banga, termasuk soal reformasi sistem keuangan global.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya menaruh harapan kepada Bank Dunia untuk bisa mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil.

“Saya yakin Presiden Banga menyadari berbagai kritik pada Bank Dunia, termasuk oleh Sekjen PBB terkait kurangnya perhatian pada kepentingan negara berkembang. Indonesia dan negara berkembang lain menaruh harapan besar kepada Anda untuk wujudkan sistem keuangan global yang lebih adil bagi semua, terutama bagi negara berkembang,” kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Menurut Presiden , saat ini situasi ketidakpastian global berpengaruh terhadap pembangunan di negara berkembang. Untuk itu, Presiden Jokowi memandang perlu adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menghadapi situasi tersebut.

