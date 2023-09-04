Presiden Jokowi Duduk Bareng Direktur Pelaksana IMF Bahas Situasi Ekonomi Global

JAKARTA - Presiden Jokowi bertemu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva beserta delegasi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 4 September 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi antara lain berbincang mengenai situasi ekonomi global.

"Pada saat berbicara dengan World Bank dan IMF beliau melakukan tukar pikiran mengenai masalah situasi ekonomi dunia," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Menurut Retno, baik Presiden Bank Dunia maupun Direktur Pelaksana IMF menyampaikan apresiasi atas prestasi ekonomi Indonesia. Keduanya memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus kemampuan Indonesia menekan inflasi pada saat yang sama.