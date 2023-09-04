Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Dunia September 2023, Elon Musk Juaranya Berharta Rp3.791 Triliun

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:07 WIB
Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Dunia September 2023, Elon Musk Juaranya Berharta Rp3.791 Triliun
Elon Musk diperingkat 1 orang terkaya dunia September 2023. (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Forbes kembali merilis daftar 10 orang terkaya dunia pada September 2023.

Terlihat pada posisi pertama ada Bos Tesla sekaligus Twitter dan SpaceX, Elon Musk dan disusuk di posisi kedua ada bos LVMH, Bernard Arnauld.

 BACA JUGA:

Tak hanya Elon Musk dan Bernad Arnauld, ada beberapa pemilik perusahaan besar dunia yang juga menempati posisi 10 orang terkaya tersebut.

Berikut ini daftar lengkap orang terkaya dunia September 2023 dikutip dari Forbes, Senin (9/4/2023):

1. Elon Musk

CEO Tesla, SpaceX sekaligus Twitter tersebut saat ini memiliki harta kekayaan USD248,8 miliar atau setara Rp3.791 triliun. (Kurs: Rp15.238/USD).

2. Bernard Arnault & Family

Dia adalah pemilik brand terkenal dan mahal di dunia Louis Vuitton seorang pemuda miskin bernama Louis Vuitton yang lahir di Anchay, Jura, Prancis Timur pada 4 Agustus 1821.

Saat ini harta kekayaannya berjumlah USD207,1 miliar atau setara Rp3.154 triliun.

 BACA JUGA:

3. Jeff Bezos

Jeff Bezos adalah pemilik Amazon yang memiliki harta kekayaan USD160,9 miliar atau setara Rp2.452 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190243/hartono-QcaN_large.jpg
Perusahaan Milik Hartono Bersaudara, Hasilkan Kekayaan Rp731,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/455/3190159/budi_hartono-4M19_large.jpg
Segini Total Harta Kekayaan Hartono Bersaudara yang Resmi Jadi Orang Terkaya Nomor 1 Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/455/3190100/orang_terkaya_di_indonesia-zLak_large.png
10 Orang Paling Tajir Indonesia 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189879/orang_terkaya_di_indonesia-eR3X_large.jpg
Siapa Orang Terkaya di Indonesia? Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement