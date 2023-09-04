Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Dunia September 2023, Elon Musk Juaranya Berharta Rp3.791 Triliun

JAKARTA - Forbes kembali merilis daftar 10 orang terkaya dunia pada September 2023.

Terlihat pada posisi pertama ada Bos Tesla sekaligus Twitter dan SpaceX, Elon Musk dan disusuk di posisi kedua ada bos LVMH, Bernard Arnauld.

Tak hanya Elon Musk dan Bernad Arnauld, ada beberapa pemilik perusahaan besar dunia yang juga menempati posisi 10 orang terkaya tersebut.

Berikut ini daftar lengkap orang terkaya dunia September 2023 dikutip dari Forbes, Senin (9/4/2023):

1. Elon Musk

CEO Tesla, SpaceX sekaligus Twitter tersebut saat ini memiliki harta kekayaan USD248,8 miliar atau setara Rp3.791 triliun. (Kurs: Rp15.238/USD).

2. Bernard Arnault & Family

Dia adalah pemilik brand terkenal dan mahal di dunia Louis Vuitton seorang pemuda miskin bernama Louis Vuitton yang lahir di Anchay, Jura, Prancis Timur pada 4 Agustus 1821.

Saat ini harta kekayaannya berjumlah USD207,1 miliar atau setara Rp3.154 triliun.

3. Jeff Bezos

Jeff Bezos adalah pemilik Amazon yang memiliki harta kekayaan USD160,9 miliar atau setara Rp2.452 triliun.