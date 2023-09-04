Gurihnya Bisnis Keripik Tempe Joko Asori, Sehari Laku 40 Kg!

JAKARTA – Gurihnya bisnis Keripik Tempe milik Joko Asori yang tersohor di kawasan Jabodetabek. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) keripik tempe milik Joko Asori ini dipasok ke wilayah Jabodetabek.

Awalnya, Joko adalah seorang pengrajin tempe sejak 1982 dan menjualnya di pasar tradisional. Pria berusia 68 tahun mengaku belajar membuat tempe dari Ayahnya.

"Sebelum menjadi pengrajin tempe. Saya bekerja sama orang lain dahulu untuk belajar. Itu selain membantu ayah yang juga pengrajin tempe," ucap Joko, dikutip Senin (4/9/2023).

Dengan ilmu yang dimiliki, Joko menjadi pengrajin tempe selama 29 tahun. Setelah itu, Joko kemudian banting setir mencoba peruntungan di bisnis makanan olahan tempe.

Pada 2011, Joko mulai mencoba membuat olahan keripik tempe karena melihat potensi yang lebih besar. Dia pun mencobanya perlahan bermodalkan racikan bumbu yang diperoleh dari keponakan sang istri, yakni Siti Martinah.

Joko berguru pada Siti yang telah lebih dahulu terjun ke usaha keripik tempe yang berdekatan dengan rumah Joko di Jalan H Aom, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta. Dan saat ini kawasan tersebut menjadi klaster usaha keripik tempe dengan 40 pelaku usaha.

Joko yang merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) di sana cukup menikmati usaha olahan keripik tempe yang sudah dijalani. Sebab, usahanya itu secara perlahan terus berkembang dan punya pelanggan tetap.

"Dalam satu hari saya usaha bisa menjual 30-40 kilogram (kg) keripik tempe," tutur Joko.