Waduh! Megaproyek Forest City Malaysia Terancam Mangkrak Gegara China

JAKARTA - Megaproyek Forest City Malaysia terancam mangkrak akibat krisis keuangan yang menerpa raksasa properti China, Country Garden.

Dilansir VOA di Jakarta, Senin (4/9/2023), Pengembang proyek ini berkembang dari ide seorang petani menjadi perusahaan real estate swasta terbesar di Beijing, tetapi kini dibebani utang sebesar USD196 miliar.

Diketahui kalau Forest City menyasar kelas pembeli menengah atas asal China. Apartemen tersebut sempat mengalami minat pembelian yang buruk, di samping juga kendala kontrol mata uang China yuan, penutupan akibat pandemi, dan kemarahan publik atas pengaruh Beijing yang semakin meningkat di Malaysia.

Kini perusahaan tersebut membukukan rekor kerugian pada paruh pertama 2023.

Namun mendapat persetujuan kreditur untuk memperpanjang batas waktu pembayaran obligasi utama, menghindari potensi gagal bayar (default) yang membahayakan ribuan pembangunan di dalam dan di luar perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Padahal perusahaan tersebut juga menghadapi tenggat pembayaran bunga senilai jutaan dolar yang belum dibayar, yang sekali lagi memaparkan perusahaan itu terhadap risiko gagar bayar.