HOME FINANCE PROPERTY

IKN Berpotensi Jadi Penghubung Lintas ASEAN

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |08:10 WIB
IKN Berpotensi Jadi Penghubung Lintas ASEAN
IKN bis ajadi penghubung lintas ASEAN. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Deputi Pembiayaan dan Investasi, Agung Wicaksono menghadiri ASEAN Investment Forum 2023, Investments For Sustainable Development di Lagoon Garden Hall, Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Minggu, 3 September 2023.

Dalam acara tersebut khususnya pada sesi Investible Projects in ASEAN, Otoritas IKN bersama dua negara lainnya seperti Singapura dan Laos memaparkan proyek-proyek yang dimiliki beserta dengan potensinya.

 BACA JUGA:

Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN menyebutkan bahwa Nusantara sebagai Ibu Kota Negara nantinya tidak hanya terbatas sebagai pusat administrasi pemerintahan Republik Indonesia, namun sekaligus akan mampu menciptakan ekosistem yang menjadi penghubung tekait konsep tri-city, yaitu kota Samarinda, Balikpapan dan Kota Nusantara bahkan berpotensi sebagai lintas ASEAN di Kalimantan, Sabah-Sarawak, dan Brunei.

Deputi Agung menegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia terus berkomitmen di dalaBACA JUGA:

