Proyek di IKN Milik Orang Terkaya Groundbreaking Pertengahan September 2023

JAKARTA – Proyek di IKN Nusantara milik orang terakaya akan groundbreaking pada pertengahan September 2023. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya akan melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas di IKN Nusantara yang akan dibangun oleh perusahaan swasta lokal.

"Nanti bulan September pertengahan Saya rencana untuk melakukan groundbreaking dengan teman-teman investor yang melakukan investasi di IKN, ada dari Agung Sedayu Group, kemudian Sinar Mas Group, kemudian ada perusahaan saya lupa lagi kita akan melakukan groundbreaking di September," ungkap Bahlil saat ditemui usai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi VI dan Menteri Koperasi dan UKM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Menurutnya, proses pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke IKN satu bulan lalu. Dia menuturkan, pada pembangunan tahap pertama, akan ada berbagai fasilitas yang dibangun mulai dari rumah sakit, hotel, hingga restoran.

"Karena kita targetnya itu adalah harus upacara di IKN untuk tahun depan 17 Agustus, maka pada satu cluster A1 itu sudah harus terselesaikan sebelum Agustus termasuk di dalamnya adalah hotel, rumah sakit Kemudian beberapa tempat fasilitas umum seperti room untuk rapat-rapat dan restoran cafe-cafe, mess itu akan terkejar," tutur Bahlil.

Sebelumnya, Badan Otorita Nusantara (OIKN) mengungkapkan, total investasi untuk sektor hiburan di IKN mencapai tembus Rp20 triliun atau hampir sekitar seperempat persen dari seluruh pendanaan pembangunan swasta. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pembiayaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono.