10 Atlet Tenis dengan Pendapatan Tertinggi di Dunia Sepanjang 2023

JAKARTA – 10 atlet tenis dengan pendapatan tertinggi di dunia sepanjang 2023. Namun pendapatan atlet tenis di tahun ini tercatat menurun.

Sebelumnya, atlet tenis bisa meraup Rp1,45 triliun. Kini pendapatan atlet tenis tertinggi berada di Rp585,5 miliar.

2023 boleh jadi merupakan salah satu tahun yang akan cukup meninggalkan kesan bagi dunia olahraga tenis. Pasalnya, atlet-atlet tenis senior ternama telah meninggalkan kancah profesional, seperti Roger Federer (42 tahun) dan juga Serena Williams (41 tahun).

Kedua atlet yang memutuskan untuk menanggalkan raketnya sekaligus termasuk dua atlet tenis yang memiliki pendapatan tertinggi di dunia.

Roger Federer telah konsisten menduduki posisi atlet tenis dengan bayaran tertinggi di dunia semenjak 2007. Pendapatannya yang sebesar Rp1,37 triliun pada 2022 jauh meninggalkan peringkat ke-2 di angka Rp856,7 miliar.

Sedangkan Serena Williams sendiri namanya tercatat sebagai atlet wanita dengan kekayaan terbanyak di dunia sebesar Rp3,96 triliun dan merupakan atlet tenis dengan bayaran tertinggi ke-3 dunia pada 2022, Rp535,2 miliar.

Dengan mundurnya mereka dari deretan atlet tenis profesional, muncul atlet-atlet generasi baru dalam jajaran 10 besar atlet tenis dengan pendapatan tertinggi pada 2023, sebagai berikut:

10. Jessica Pegula – Rp166,15 miliar

Jessica memiliki pendapatan Rp74,7 miliar dari pertandingan tenis, sementara Rp91,5 miliar-nya berasal dari luar pertandingan. Usianya kini 29 tahun dan merupakan seorang wanita asal Amerika Serikat yang mengalami perkembangan pesat dalam tiga tahun terakhir. Jessica berhasil menaiki peringkat ke-3 pemain teratas Amerika, dari yang sebelumnya ke-83.

9. Naomi Osaka – Rp184,5 miliar

Di usianya yang baru 25 tahun, Naomi sudah pernah menjadi pemain peringkat 2 pada 2022 dalam daftar atlet tenis dengan pendapatan terbesar. Cedera dan kehamilannya menjadi penyebab ketidakaktifannya dalam pertandingan kompetitif selama hampir 1 tahun. Naomi adalah wanita berkebangsaan Jepang yang dibesarkan di Amerika Serikat. Dari pertandingan tenisnya dia hanya memeroleh Rp1,5 miliar, sementara pendapatannya di luar pertandingan adalah Rp182,9 miliar.

8. Casper Ruud – Rp219,55 miliar

Casper adalah atlet tenis asal Norway yang berusia 24 tahun. Pada 2023, dia mendapat penghasilan dari pertandingan tenis sebesar Rp97,5 miliar dan Rp121,9 miliar sisanya dia dapatkan dari luar pertandingan. Dia adalah atlet tenis papan atas, namun merasa kecewa dengan performanya sendiri. Lantaran pencapaian karir tenisnya pada tahun lalu tidak berbanding lurus dengan perjalanan karir tenisnya pada 2023 ini.