Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Bank Kasih Promo Gokil di Hari Pelanggan Nasional

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:54 WIB
MNC Bank Kasih Promo Gokil di Hari Pelanggan Nasional
MNC Bank beri banyak promo di Hari Pelanggan Nasional (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA MNC Bank memberikan promo gokil di Hari Pelanggan Nasional. Sebagai bank yang paham banget sama kebutuhan kalian, MNC Bank ngeluarin promo-promo yang gak boleh dilewatin untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan, MNC Bank terus berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan promo-promo menarik kepada nasabah setia.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan nasabah dan mitra selama ini, dan semoga promo-promo istimewa ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda dalam menggunakan produk dan layanan MNC Bank. Selamat Hari Pelanggan Nasional,” kata dia, Senin (4/9/2023).

Banyak promo menarik yang ditawarkan MNC Bank bagi nasabah. Berikut daftar promo yang bisa dinikmati nasabah.

1. Promo Shopee - Diskon Rp139 ribu dengan Kartu Kredit MNC Bank

Kalo kamu suka belanja online, MNC Bank punya Promo Shopee yang keren banget. Pake Kartu Kredit MNC Bank, kamu bisa dapetin diskon 7% dengan maksimum Rp139.000. Promo ini bisa dipake kalo kamu belanja minimal Rp1.599.000 di Shopee. Info lebih lanjut, kunjungi link berikut http://bit.ly/MNC-Shopee99.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/622/3190603/mnc_bank-3GTh_large.jpg
Nikmati Staycation Mewah di Bali, Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187972/mnc_bank-6hwI_large.jpg
Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187217/mnc_bank-JDeT_large.jpg
Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016/mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement