MNC Bank Kasih Promo Gokil di Hari Pelanggan Nasional

MNC Bank beri banyak promo di Hari Pelanggan Nasional (Foto: MNC Bank)

JAKARTA – MNC Bank memberikan promo gokil di Hari Pelanggan Nasional. Sebagai bank yang paham banget sama kebutuhan kalian, MNC Bank ngeluarin promo-promo yang gak boleh dilewatin untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan, MNC Bank terus berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan promo-promo menarik kepada nasabah setia.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan nasabah dan mitra selama ini, dan semoga promo-promo istimewa ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda dalam menggunakan produk dan layanan MNC Bank. Selamat Hari Pelanggan Nasional,” kata dia, Senin (4/9/2023).

Banyak promo menarik yang ditawarkan MNC Bank bagi nasabah. Berikut daftar promo yang bisa dinikmati nasabah.

1. Promo Shopee - Diskon Rp139 ribu dengan Kartu Kredit MNC Bank

Kalo kamu suka belanja online, MNC Bank punya Promo Shopee yang keren banget. Pake Kartu Kredit MNC Bank, kamu bisa dapetin diskon 7% dengan maksimum Rp139.000. Promo ini bisa dipake kalo kamu belanja minimal Rp1.599.000 di Shopee. Info lebih lanjut, kunjungi link berikut http://bit.ly/MNC-Shopee99.