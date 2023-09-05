Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Tembus ke Level 7.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |09:29 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tembus ke Level 7.000
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,12% di 7,005 pada perdagangan hari ini Selasa (5/9/2023).

Pada 09.02 WIB berjalan, indeks komposit masih bertahan di zona hijau sebesar 0,28% di 7.009 dan sempat menembus 7014.

Sebanyak 178 saham menguat, 116 melemah, dan 234 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp256 miliar, dari net-volume 550 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung kompak menanjak seperti LQ45 menguat 0,1% di 970,918, indeks JII menguat 0,29% di 562,89, indeks MNC36 mendaki 0,08% di 373,538, sedangkan IDX30 menguat 0,1% di 504,672.

Indek sektoral kompak menguat, yakni energi 0,28%, bahan baku 0,55%, industri 0,24%, kesehatan 0,3%, teknologi 0,14%, properti 0,14%, teknologi 0,46%, infrastruktur 0,4%, transportasi 1,17%. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal 0,09%, siklikal 0,22%, keuangan 0,01%.

Halaman:
1 2
