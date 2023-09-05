Ada 59 Rencana IPO, Nilainya Rp12,4 Triliun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 59 rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) hingga 31 Agustus 2023. Adapun, nilai emisi rencana IPO tersebut mencapai Rp12,47 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, minat penghimpunan dana di pasar modal terus melanjutkan kenaikan, yaitu menjadi sebesar Rp172,38 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 60 emiten.

Secara rinci, sebanyak 58 perusahaan melakukan IPO dengan nilai emisi sebesar Rp48,29 triliun. Selanjutnya, total himpunan dana di pasar modal juga dikontribusikan oleh 19 Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan nilai emisi sebesar Rp37 triliun, sebanyak 9 penerbitan Efek Bersifat Utang atau Sukuk tercatat memiliki nilai emisi Rp7,97 triliun, serta Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap I, II dan seterusnya memiliki nilai emisi sebesar Rp79,13 triliun.

“Di pipeline, masih terdapat 94 rencana penawaran umum dengan perkiraan nilai sebesar Rp43,43 triliun dan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 59 perusahaan,” kata Inarno dalam konferensi pers daring pada Selasa (5/9/2023).