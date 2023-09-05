Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ditutup Melemah, IHSG Lengser dari Level 7.000

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:42 WIB
Ditutup Melemah, IHSG Lengser dari Level 7.000
IHSG ditutup melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,07% di 6.991,70 pada perdagangan Selasa (5/9/2023).

Sempat menguat di awal pembukaan hingga menembus 7.014,48, tekanan jual menyergap sebelum penutupan sesi pertama, hingga sepanjang perdagangan sesi kedua.

 BACA JUGA:

Penutupan sore ini mencatat sebanyak 236 saham menguat, 286 melemah, dan 232 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan bersih mencapai Rp8,46 triliun, dari net-volume 22,88 miliar saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung kompak menanjak seperti LQ45 turun 0,38% di 966,25, indeks JII melemah 0,22% di 560,04, indeks MNC36 turun 0,22% di 372,41, sedangkan IDX30 melemah 0,35% di 502,39.

 BACA JUGA:

Sektor yang melemah adalah nonsiklikal 0,54%, siklikal 0,23%, keuangan 0,38%, teknologi 1,23%, dan energi 0,54%. Sedangkan yang menguat adalah infrastruktur 0,69%, properti 0,10%, bahan baku 0,17%, transportasi 2,67%, industri 0,32%, dan kesehatan 0,19%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/278/2892248/ihsg-turun-1-1-ke-level-6-969-di-pekan-terakhir-september-2023-zWQEjCDaYw.jpg
IHSG Turun 1,1% ke Level 6.969 di Pekan Terakhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891965/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-6-939-di-akhir-september-2023-zAwS7E4qhZ.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.939 di Akhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891598/ihsg-dibuka-menguat-0-30-di-akhir-perdagangan-september-2023-JCnuW4U2hA.jfif
IHSG Dibuka Menguat 0,30% di Akhir Perdagangan September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891542/riset-mnc-sekuritas-ihsg-masih-di-area-support-6-900-wWZaREt20G.jfif
Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih di Area Support 6.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/278/2891276/intip-prediksi-ihsg-besok-hingga-rekomendasi-sahamnya-nTzEU5DHgG.JPG
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/278/2890573/naik-26-poin-ihsg-menguat-ke-level-6-950-di-jeda-sesi-i-Z9wegrfa6w.jpg
Naik 26 Poin, IHSG Menguat ke Level 6.950 di Jeda Sesi I
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement