Ditutup Melemah, IHSG Lengser dari Level 7.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,07% di 6.991,70 pada perdagangan Selasa (5/9/2023).

Sempat menguat di awal pembukaan hingga menembus 7.014,48, tekanan jual menyergap sebelum penutupan sesi pertama, hingga sepanjang perdagangan sesi kedua.

Penutupan sore ini mencatat sebanyak 236 saham menguat, 286 melemah, dan 232 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan bersih mencapai Rp8,46 triliun, dari net-volume 22,88 miliar saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung kompak menanjak seperti LQ45 turun 0,38% di 966,25, indeks JII melemah 0,22% di 560,04, indeks MNC36 turun 0,22% di 372,41, sedangkan IDX30 melemah 0,35% di 502,39.

Sektor yang melemah adalah nonsiklikal 0,54%, siklikal 0,23%, keuangan 0,38%, teknologi 1,23%, dan energi 0,54%. Sedangkan yang menguat adalah infrastruktur 0,69%, properti 0,10%, bahan baku 0,17%, transportasi 2,67%, industri 0,32%, dan kesehatan 0,19%.