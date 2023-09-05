Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Disambut Presiden Jokowi, Para Pemimpin Tiba di KTT ASEAN ke-43

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |10:20 WIB
Disambut Presiden Jokowi, Para Pemimpin Tiba di KTT ASEAN ke-43
Presiden Jokowi pada KTT ASEAN (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemimpin negara ASEAN tiba di Jakarta Convention Center (JCC) untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada Selasa (5/9/2023).

Berdasarkan pantauan, tiba terlebih dahulu yakni PM Laos Sonexay Siphandone bersama pasangannya. PM Laos tersebut langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan Iriana. PM Laos tiba sekitar pukul 09.35 WIB.

Nampak Presiden Jokowi mengenakan jas berwarna biru dongker, sedangkan Iriana memakai Kebaya berwarna biru. Keduanya nampak berbincang dan tersenyum saat menyapa para pimpinan negara.

Tak lama sekira pukul 09.36 WIB, PM Kamboja Hun Manet bersama pasangannya. PM Kamboja memakai jas hitam sedangkan pasangannya memakai baju berwarna ungu.

Lalu datang Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoesuwan sekira pukul 09.38 WIB. Setelahnya pada 09.40 WIB, tiba Presiden Philippina Ferdinand Marcos Jr beserta istri. Presiden Marcos mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan sang istri mengenakan pakaian berwarna merah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/320/2898568/ktt-ais-2023-hasilkan-komitmen-pendanaan-berkelanjutan-VIy6u3fYI4.JPG
KTT AIS 2023 Hasilkan Komitmen Pendanaan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/320/2880288/bandara-soetta-berhasil-layani-54-penerbangan-vvip-ktt-asean-ke-43-yH8nagwKWA.JPG
Bandara Soetta Berhasil Layani 54 Penerbangan VVIP KTT ASEAN ke-43
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2879999/8-fakta-ktt-ke-43-asean-selesai-intip-sejumlah-kesepakatannya-W6A1bL4gQ3.jpg
8 Fakta KTT ke-43 ASEAN Selesai, Intip Sejumlah Kesepakatannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2880049/intip-peluang-indonesia-tingkatkan-daya-saing-logistik-asean-Iu1rCF0gJT.jpg
Intip Peluang Indonesia Tingkatkan Daya Saing Logistik ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/320/2879870/ktt-asean-hasilkan-kerjasama-rp500-triliun-hipmi-nilainya-fantastis-G1ZOIZV2ft.jpg
KTT ASEAN Hasilkan Kerjasama Rp500 Triliun, Hipmi: Nilainya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/320/2879750/isf-2023-berakhir-sukses-dengan-sejumlah-kemitraan-penting-IXP52GxFag.jpg
ISF 2023 Berakhir Sukses dengan Sejumlah Kemitraan Penting
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement