Disambut Presiden Jokowi, Para Pemimpin Tiba di KTT ASEAN ke-43

JAKARTA - Sejumlah pemimpin negara ASEAN tiba di Jakarta Convention Center (JCC) untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada Selasa (5/9/2023).

Berdasarkan pantauan, tiba terlebih dahulu yakni PM Laos Sonexay Siphandone bersama pasangannya. PM Laos tersebut langsung disambut oleh Presiden Jokowi dan Iriana. PM Laos tiba sekitar pukul 09.35 WIB.

Nampak Presiden Jokowi mengenakan jas berwarna biru dongker, sedangkan Iriana memakai Kebaya berwarna biru. Keduanya nampak berbincang dan tersenyum saat menyapa para pimpinan negara.

Tak lama sekira pukul 09.36 WIB, PM Kamboja Hun Manet bersama pasangannya. PM Kamboja memakai jas hitam sedangkan pasangannya memakai baju berwarna ungu.

Lalu datang Ketua Delegasi Thailand Sarun Charoesuwan sekira pukul 09.38 WIB. Setelahnya pada 09.40 WIB, tiba Presiden Philippina Ferdinand Marcos Jr beserta istri. Presiden Marcos mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan sang istri mengenakan pakaian berwarna merah.