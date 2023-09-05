Alasan BBM Pertalite Diusulkan Dihapus dan Muncul Pertamax Green

JAKARTA- Alasan BBM Pertalite diusulkan dihapus dan muncul Pertamax Green tengah hangat dibicarakan. Hal ini dikarenakan PT Pertamina akan meningkatkan kadar oktan Pertalite dari RON 90 menjadi RON 92 atau Pertamax Green, yakni kandungan bahan bakar yang dicampur dengan etanol 7%.

Adapun alasan BBM Pertalite diusulkan dihapus dan muncul Pertamax Green yang direncanakan dimulai tahun depan adalah untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan pemakai BBM.

Selain itu, usulan penghapusan Pertalite juga sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mana menetapkan nilai oktan bensin yang boleh beredar adalah minimal RON 91.

Jadi itu sudah sangat pas, dari aspek lingkungan. Kedua mandatori bioetanol, bioenergi bisa kita penuhi dan ketiga kita menurunkan impor gasoline," ujar Dirut PT pertamina.

Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan kini tim internal Pertamina masih terus mengkaji peningkatan kadar oktan bensin Pertalite dari RON 90 menjadi RON 92 atau Pertamax Green.