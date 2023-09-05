Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan BBM Pertalite Diusulkan Dihapus dan Muncul Pertamax Green

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |11:24 WIB
Alasan BBM Pertalite Diusulkan Dihapus dan Muncul Pertamax Green
Pertalite mau dihapuskan? (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Alasan BBM Pertalite diusulkan dihapus dan muncul Pertamax Green tengah hangat dibicarakan. Hal ini dikarenakan PT Pertamina akan meningkatkan kadar oktan Pertalite dari RON 90 menjadi RON 92 atau Pertamax Green, yakni kandungan bahan bakar yang dicampur dengan etanol 7%.

Adapun alasan BBM Pertalite diusulkan dihapus dan muncul Pertamax Green yang direncanakan dimulai tahun depan adalah untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan pemakai BBM.

Selain itu, usulan penghapusan Pertalite juga sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mana menetapkan nilai oktan bensin yang boleh beredar adalah minimal RON 91.

Jadi itu sudah sangat pas, dari aspek lingkungan. Kedua mandatori bioetanol, bioenergi bisa kita penuhi dan ketiga kita menurunkan impor gasoline," ujar Dirut PT pertamina.

Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan kini tim internal Pertamina masih terus mengkaji peningkatan kadar oktan bensin Pertalite dari RON 90 menjadi RON 92 atau Pertamax Green.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537/bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189462/beli_bbm-1KGR_large.jpg
Beli BBM Subsidi Bebas Pakai QR Code di Bencana Sumatera hingga 22 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189460/spbu_swasta_beli_bbm_pertamina-xULt_large.jpg
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948/bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement