HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Foto Selfie untuk Daftar CPNS 2023, Awas Salah Gaya Bikin Tak Lolos!

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |15:23 WIB
Cara Foto <i>Selfie</i> untuk Daftar CPNS 2023, Awas Salah Gaya Bikin Tak Lolos!
Cara foto selfie untuk daftar CPNS 2023. (Foto: MPI)
JAKARTA - Aturan unggah foto selfie untuk daftar CPNS 2023 yang wajib diketahui.

Hal ini karena para peserta CPNS ini tak bisa asal-asalan mengunggah foto selfie.

Jika foto yang diunggah tak sesuai akan mempengaruhi kelolosan peserta di tahap seleksi selanjutnya.

Berdasarkan dari Buku Petunjuk Pendaftaran Sistem Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS), Selasa (5/9/2023).

"Pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk mendaftar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera. Aplikasi SSCASN membutuhkan akses ke kamera untuk melakukan swafoto pendaftar," tulis dalam buku itu.

1. Ketentuan Foto Selfie

- Menampilkan wajah peserta dengan jelas

- Foto diambil dalam format portrait dan close up

- Foto diambil dengan latar belakang (background) bebas

- Foto menggunakan pakaian bebas rapi.

