Di Hadapan Pimpinan ASEAN, Erick Thohir Pamer Peran BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan peran BUMN di sejumlah sektor utama.

Di mana peran itu diambil ketika Indonesia dan beberapa negara menghadapi tantangan yang kompleks.

Dia menjelaskan, ketika Indonesia dan banyak negara menghadapi tantangan global, pemerintah Indonesia melalui perseroan negara secara aktif bekerja sama dengan mitra global untuk mengatasi permasalahan di berbagai sektor.

Misalnya, dengan membentuk aliansi untuk membangun ekosistem rantai pasok di sektor energi. Misalnya, pembangunan pabrik EV Baterai dengan membentuk konsorsium BUMN yang juga bermitra dengan beberapa investor strategis.

Lalu, memperluas konektivitas atau menjawab isu-isu digital di sejumlah negara. Bahkan, BUMN ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di level regional.