Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Hadapan Pimpinan ASEAN, Erick Thohir Pamer Peran BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:00 WIB
Di Hadapan Pimpinan ASEAN, Erick Thohir Pamer Peran BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan peran BUMN di sejumlah sektor utama.

Di mana peran itu diambil ketika Indonesia dan beberapa negara menghadapi tantangan yang kompleks.

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, ketika Indonesia dan banyak negara menghadapi tantangan global, pemerintah Indonesia melalui perseroan negara secara aktif bekerja sama dengan mitra global untuk mengatasi permasalahan di berbagai sektor.

Misalnya, dengan membentuk aliansi untuk membangun ekosistem rantai pasok di sektor energi. Misalnya, pembangunan pabrik EV Baterai dengan membentuk konsorsium BUMN yang juga bermitra dengan beberapa investor strategis.

 BACA JUGA:

Lalu, memperluas konektivitas atau menjawab isu-isu digital di sejumlah negara. Bahkan, BUMN ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di level regional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement