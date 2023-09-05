Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Potongan Driver Grab 2023

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:05 WIB
Ternyata Segini Potongan <i>Driver</i> Grab 2023
Potongan driver Grab 2023. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA – Potongan driver Grab 2023 menarik untuk diulas.

Terutama bagi orang yang hendak memulai kemitraan.

 BACA JUGA:

Sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan lain sebelum seseorang benar-benar akan memilih menjadi mitranya Grab.

Melansir dari laman resmi Grab, Selasa (5/9/2023) potongan driver grab 2023 adalah setara 20% dari nilai tarif tiap orderan yang didapat driver.

 BACA JUGA:

Ini merupakan bagian dari ketentuan komisi antara mitra dan perusahaan yang penting diketahui terutama bagi driver baru.

Sebagai contoh jika driver mendapat orderan dengan tarif Rp15.000, maka sistem Grab akan secara otomatis memotong 20% dari tarif tersebut (Rp3.000) melalui dompet kredit driver.

