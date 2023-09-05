Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Ibu Nyaris Lempar Anak ke Rel Diduga Baby Blues, KAI Buka Suara

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |16:18 WIB
Viral Ibu Nyaris Lempar Anak ke Rel Diduga Baby Blues, KAI Buka Suara
Ibu nyaris lempar bayi ke rel. (Foto: Ilustrasi KRL)
A
A
A

 

JAKARTA - Beredar video seorang pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang hendak melakukan percobaan bunuh diri di area peron Stasiun Pasar Minggu pada Sabtu, 2 September 2023.

Akan tetapi aksi tersebut diselamatkan oleh petugas pengaman KAI.

 BACA JUGA:

VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Joni Martinus mengatakan bahwa pada sebelumnya pengguna tersebut bersama dengan suaminya hendak melakukan perjalanan Commuterline.

Setelah ditinggal untuk membeli minuman oleh suaminya, pengguna tersebut terlihat berdiri dipinggir peron jalur 2 Stasiun Pasar Minggu dengan menggendong anaknya.

 BACA JUGA:

Petugas pengamanan yang berdinas di peron 1 dan 2 dengan sigap segera mengamankan pengguna tersebut dan menyelamatkan nyawa ibu dan anak tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
