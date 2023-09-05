Viral Ibu Nyaris Lempar Anak ke Rel Diduga Baby Blues, KAI Buka Suara

JAKARTA - Beredar video seorang pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) yang hendak melakukan percobaan bunuh diri di area peron Stasiun Pasar Minggu pada Sabtu, 2 September 2023.

Akan tetapi aksi tersebut diselamatkan oleh petugas pengaman KAI.

VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Joni Martinus mengatakan bahwa pada sebelumnya pengguna tersebut bersama dengan suaminya hendak melakukan perjalanan Commuterline.

Setelah ditinggal untuk membeli minuman oleh suaminya, pengguna tersebut terlihat berdiri dipinggir peron jalur 2 Stasiun Pasar Minggu dengan menggendong anaknya.

Petugas pengamanan yang berdinas di peron 1 dan 2 dengan sigap segera mengamankan pengguna tersebut dan menyelamatkan nyawa ibu dan anak tersebut.