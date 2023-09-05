JAKARTA - Daftar operasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan perlu diketahui.
Hal itu karena terdapat beberapa operasi yang biayanya itu harus ditanggung sendiri karena BPJS tidak mengcovernya.
Berikut ini, mengenai beberapa operasi yang tidak ditanggungkan oleh BPJS dirangkum Okezone, Selasa (5/9/2023):
1. Operasi Akibat Dampak Kecelakaan.
2. Operasi Kosmetika atau Estetika (operasi yang bersifat tidak membahayakan kesehatan.
3. Operasi Akibat Melukai Diri Sendiri (operasi akibat tindakan ketidaktelitian atau kecerobohan yang mengakibatkan luka).
4. Operasi pada Rumah Sakit Luar Negeri (operasi yang dilakukan di luar jangkauan BPJS Kesehatan).