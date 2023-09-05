Daftar Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Daftar operasi yang tak bisa pakai BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Daftar operasi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan perlu diketahui.

Hal itu karena terdapat beberapa operasi yang biayanya itu harus ditanggung sendiri karena BPJS tidak mengcovernya.

BACA JUGA:

Berikut ini, mengenai beberapa operasi yang tidak ditanggungkan oleh BPJS dirangkum Okezone, Selasa (5/9/2023):

1. Operasi Akibat Dampak Kecelakaan.

2. Operasi Kosmetika atau Estetika (operasi yang bersifat tidak membahayakan kesehatan.

BACA JUGA:

3. Operasi Akibat Melukai Diri Sendiri (operasi akibat tindakan ketidaktelitian atau kecerobohan yang mengakibatkan luka).

4. Operasi pada Rumah Sakit Luar Negeri (operasi yang dilakukan di luar jangkauan BPJS Kesehatan).