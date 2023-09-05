Erick Thohir Yakin RI Jadi Pemain Data Center Terbesar di ASEAN

Menteri BUMN Erick Thohir yakin RI jadi pusat data center terbesar di ASEAN. (Foto: MPI)

JAKARTA - Industri data center di dalam negeri terus digodok pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bahkan, PT Telkom Indonesia Tbk dan PT Telkomsel Indonesia Tbk, diminta memasifkan investasinya di bidang data center dengan menggaet investor strategis.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nilai ekonomi digital di Tanah Air diperkiraan tumbuh signifikan dan mampu mengungguli banyak negara di Asia Tenggara (ASEAN). Atas dasar ini, industri data center menjadi instrumen awal dan tengah digodok pemerintah.

Menurutnya, bila bisnis data center tidak disiapkan, maka akan menjadi masalah di kemudian hari.

"Kita fokus di empat bidang yang kita sedang dorong ya, bagaimana misalnya, Telkom sedang investasi secara maksimal untuk memastikan tadi data center kita karena digital ekonomi kita kan akan terbesar di Asia Tenggara. Nah kalau data center-nya kita nggak siapkan ini juga akan menjadi masalah ke depan," ujar Erick saat konferensi pers ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Melalui BUMN di sektor telekomunikasi, lanjut Erick, pemerintah mendorong pembangunan industri data center di dalam negeri. Harapannya, Indonesia bisa menjadi pemain utama di level regional atau ASEAN.