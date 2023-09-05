Kemenhub Minta Tambah Anggaran Rp544 Miliar Buat Pembangunan Bandara VVIP IKN

(Foto: IKN)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta tambahan anggaran sebesar Rp544 Miliar pada tahun 2024 untuk kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN.

Adapun pada2023 kebutuhan anggaran untuk pembangunan Bandara VVIP IKN sebesar Rp136 miliar.

"Untuk tahun 2024 kebutuhan kami sebsar Rp544 miliar," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (5/9/2023).

Kristi mengatakan bahwa penambahan aggaran tersebut sesuai dengan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) tanggal 31 Juli 2023.

Meski begitu Kristi mengatakan pihaknya mendengarkan diakomodirnya penambahan tersebut.

"Sampai saat ini kami belum mendengar adanya akomodir di dalam suarat bersama pagu agunan di tanggal 31 Juli 2023-2024," katanya.