Potensi Rp270 Triliun, Erick Thohir Sebut Ekonomi Digital RI Akan Terbesar di ASEAN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung bahwa ada 73 proyek potensial yang nilainya mencapai USD17,8 miliar atau setara Rp270 triliun dari KTT ASEAN saat membuka acara ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) siang ini. (Kurs: Rp15.200/USD)

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya akan mendorong di empat bidang, salah satunya data center.

Hal ini dilakukan karena ekonomi digital Indonesia akan menjadi terbesar di Asia Tenggara.

"Kita fokus di empat bidang yang kita sedang dorong ya bagaimana misalnya kaya Telkom sedang investasi secara maksimal untuk memastikan tadi data center kita karena digital ekonomi kita kan akan terbesar di Asia Tenggara," kata Erick dalam konferensi pers AIPF bersama jajaran direksi BUMN di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Melihat kondisi seperti itu, Erick menegaskan pihaknya mendorong BUMN menjalin kerja sama dengan mitra di Asia Tenggara.

Dengan begitu, Indonesia akan menjadi pemain data center yang besar di Asia Tenggara.

"Nah kalau data centernya kita nggak siapkan ini juga akan menjadi masalah ke depan, itu salah satunya bagaimana partnership ya Telkom dan Telkomsel kepada partner-partner yang ada di Asia Tenggara tetapi kita juga mendorong kita akan menjadi salah satu pemain data center besar di Asia Tenggara yang sebenarnya sudah terjadi contoh dengan adanya Mitratel kita menjadi ya perusahaan tower terbesar di Asia Tenggara," jelas Erick.