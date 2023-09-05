Tak Hanya Jakarta, Erick Thohir Bicara Kemacetan di Bandung

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti kemacetan di Bandung. Untuk itu, pemerintah berencana menjadikan kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung, sebagai pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat (Jabar).

Hal itu sejalan juga dengan pemerataan ekonomi di kota Bandung. Dia mengatakan rencana tersebut juga didasarkan pada jumlah transportasi di Kota Bandung yang kian meningkat, sehingga menyebabkan kemacetan di wilayah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut.

Erick menyebut saat ini persentase kemacetan di Kota Bandung sudah mencapai 40%.

"Tegalluar-nya menjadi juga pertumbuhan kota baru yang ada di Jawa Barat untuk membangun Bandung," ujar Erick saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, kemacetan di kota Bandung akan semakin parah bila tidak ditangani saat ini. Kondisi ini juga menjadi alasan mendasar bagi pemerintah membangun stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di kawasan Tegalluar.