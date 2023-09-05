Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Hanya Jakarta, Erick Thohir Bicara Kemacetan di Bandung

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |17:30 WIB
Tak Hanya Jakarta, Erick Thohir Bicara Kemacetan di Bandung
Erick Thohir soroti kemacetan di Bandung (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti kemacetan di Bandung. Untuk itu, pemerintah berencana menjadikan kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung, sebagai pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat (Jabar).

Hal itu sejalan juga dengan pemerataan ekonomi di kota Bandung. Dia mengatakan rencana tersebut juga didasarkan pada jumlah transportasi di Kota Bandung yang kian meningkat, sehingga menyebabkan kemacetan di wilayah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut.

Erick menyebut saat ini persentase kemacetan di Kota Bandung sudah mencapai 40%.

"Tegalluar-nya menjadi juga pertumbuhan kota baru yang ada di Jawa Barat untuk membangun Bandung," ujar Erick saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, kemacetan di kota Bandung akan semakin parah bila tidak ditangani saat ini. Kondisi ini juga menjadi alasan mendasar bagi pemerintah membangun stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di kawasan Tegalluar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152805/bandung_kota_termacet-R72q_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Bandung Geser Jakarta Jadi Kota Termacet di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/320/3152586/jakarta_macet-L31o_large.jpg
Ini 5 Kota Termacet di Indonesia, Nomor 1 Bukan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981444/3-tips-atasi-stres-di-jalan-KRJb41rPUH.jpg
3 Tips Atasi Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/320/2948247/presiden-jokowi-sekarang-macet-hampir-ada-di-semua-kota-5coHsjOjtd.jfif
Presiden Jokowi: Sekarang Macet Hampir Ada di Semua Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/320/2910782/negara-rugi-rp100-triliun-akibat-macet-di-jakarta-VwovY56WvT.jfif
Negara Rugi Rp100 Triliun akibat Macet di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/320/2864714/sistem-4-in-1-bakal-diterapkan-demi-tekan-polusi-udara-mobil-di-jakarta-berkurang-CnYaSibTlr.jfif
Sistem 4 In 1 Bakal Diterapkan demi Tekan Polusi Udara, Mobil di Jakarta Berkurang?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement