Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNS Dapat Tukin Fantastis di 2023, Ini 4 Golongan PNS yang Tidak Bisa Cairkan Tunjangan Kinerja

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:01 WIB
PNS Dapat Tukin Fantastis di 2023, Ini 4 Golongan PNS yang Tidak Bisa Cairkan Tunjangan Kinerja
PNS yang tak dapat tukin. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PNS dapat tukin fantastis di 2023, ini 4 golongan PNS yang tidak bisa cairkan tunjangan kinerja.

RUU ASN ditargetkan akan mulai disahkan pada November mendatang, yang banyak digarisbawahi sebagai momen kenaikannya gaji para PNS.

 BACA JUGA:

Namun, seiring dengan kabar tersebut, ternyata datang juga kabar bahwa tunjangan kinerja (tukin) PNS naik.

Seperti yang sudah diterapkan dalam pengesahan Perpres Nomor 32/33/34 Tahun 2023 tentang Tukin, yang masing-masingnya berlaku bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 BACA JUGA:

Sebagai perbandingan dalam regulasi tukin Kemenpan RB pada 2017 (Perpres Nomor 114 Tahun 2017), diketahui bahwa tukin terendah pegawainya dengan kelas jabatan 1 adalah sebesar Rp2.531.250, dan tukin tertingginya dengan kelas jabatan 17 tercatat sebesar Rp33.240.000.

Sedangkan dalam peraturan tentang tukin yang terbaru, pada Perpres Nomor 32 Tahun 2023, tukin terendah kelas jabatan 1 adalah sebesar Rp2.575.000, dengan tukin tertingginya di kelas jabatan 17 yang sebesar Rp41.550.000.

Baik itu Kemenpan RB, Bappenas, maupun BPKP, ketiganya memiliki jumlah tukin pegawai yang sama setidaknya pada 2023 ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement