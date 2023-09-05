Kenapa Akun Gojek Tiba-Tiba Anyep? Ini Alasannya

JAKARTA - Kenapa akun Gojek tiba-tiba anyep? Berikut ulasannya di dalam artikel ini.

Sebagai seorang driver gojek, tentu memiliki keinginan untuk terus mendapatkan orderan yang banyak.

BACA JUGA:

Adapun driver seringkali mengklasifikasikan akun aktif yang sepi orderan sebagai akun gagu.

Di mana seorang driver bisa sampai hanya mendapatkan satu orderan dalam seminggu.

BACA JUGA:

Sejatinya, minimnya order masuk pada aplikasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya sepi peminat atau pengguna layanan tersebut.

Berikut ini dirangkum Okezone, Selasa (5/9/2023) beberapa alasan mengapa akun gojek suka tiba-tiba anyep.

1. Riwayat kinerja kurang baik

Salah satu hal yang menyebabkan kinerja yang kurang baik adalah karena terlalu sering membatalkan orderan, menolak permintaan layanan yang masuk, hingga adanya aplikasi pihak ketiga yang dilarang oleh perusahaan.

Ketiga sebab tersebut menjadi alasan paling umum kenapa akun Gojek anyep.

Riwayat kinerja ini menyebabkan akun ditandai kurang baik pula oleh sistem. Ibarat rating, akun Anda mendapatkan rating kurang dibanding driver lain yang performanya baik.