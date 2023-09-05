Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Akun Gojek Tiba-Tiba Anyep? Ini Alasannya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:03 WIB
Kenapa Akun Gojek Tiba-Tiba Anyep? Ini Alasannya
Kenapa akun gojek tiba-tiba anyep? (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa akun Gojek tiba-tiba anyep? Berikut ulasannya di dalam artikel ini.

Sebagai seorang driver gojek, tentu memiliki keinginan untuk terus mendapatkan orderan yang banyak.

 BACA JUGA:

Adapun driver seringkali mengklasifikasikan akun aktif yang sepi orderan sebagai akun gagu.

Di mana seorang driver bisa sampai hanya mendapatkan satu orderan dalam seminggu.

 BACA JUGA:

Sejatinya, minimnya order masuk pada aplikasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya sepi peminat atau pengguna layanan tersebut.

Berikut ini dirangkum Okezone, Selasa (5/9/2023) beberapa alasan mengapa akun gojek suka tiba-tiba anyep.

1. Riwayat kinerja kurang baik

Salah satu hal yang menyebabkan kinerja yang kurang baik adalah karena terlalu sering membatalkan orderan, menolak permintaan layanan yang masuk, hingga adanya aplikasi pihak ketiga yang dilarang oleh perusahaan.

Ketiga sebab tersebut menjadi alasan paling umum kenapa akun Gojek anyep.

Riwayat kinerja ini menyebabkan akun ditandai kurang baik pula oleh sistem. Ibarat rating, akun Anda mendapatkan rating kurang dibanding driver lain yang performanya baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190475/goto-O9Th_large.jpg
Dimulai Januari 2026, Driver Gojek dan Keluarga Lulusan D3-S1 Bisa Cari Kerja Lewat Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/278/3190418/goto-wF6p_large.jpg
GOTO Resmi Angkat Hans Patuwo Jadi Dirut Gantikan Patrick Walujo, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187710/gojek-ulMz_large.jpg
Ratusan Driver Gojek Penyandang Tunarungu Dapat Rompi Khusus, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185502/goto-Fi9Y_large.jpg
Profil Hans Patuwo, Calon CEO GOTO Pengganti Patrick Walujo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185496/patrick_walujo-7ncb_large.jpg
Patrick Walujo Mundur dari CEO Gojek (GOTO), Digantikan Hans Patuwo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196/hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement