KTT ASEAN 2023 Hasilkan 93 Proyek Rp580 Triliun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pemerintah segera merealisasikan pelaksanaan investasi atas 93 proyek dengan nilai sebesar USD38,2 miliar atau setara Rp580,6 triliun.

Adapun ke-93 proyek tersebut merupakan kesepakatan bersama antara anggota ASEAN dan mitra negara lainnya.

"Kita sudah paparkan, yang sudah jadi, tetapi yang tentu partnership yang ada 93 project itu kita akan dorong percepatannya," kata Erick saat konferensi pers ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Dalam iklim investasi di Tanah Air, lanjut Erick, pemerintah tetap memastikan adanya keseimbangan.

Artinya, peluang investasi tidak hanya datang dari perusahaan pelat merah, namun juga berasal dari investor lokal dan mancanegara.

"Dan kita harus pastikan keseimbangan investasi yang ada di Indonesia tidak hanya investasi dari BUMN sendiri, privat sector, tetapi juga investasi dari tentu luar negeri yang kita ingin," paparnya.

Menurutnya, derasnya investasi mampu mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Lantaran investasi membuka peluang pembukaan lapangan kerja baru.