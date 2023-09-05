Potensi Kerjasama Bisnis di Negara ASEAN Rp763 Triliun, BUMN Incar Proyek Ini

JAKARTA - Business matching yang akan melibatkan lebih dari 129 perusahaan dalam ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) akan diselenggarakan di Hotel Mulia Jakarta. Diperkirakan business matching akan ada potensi kerjasama senilai USD50 miliar atau setara Rp763 triliun (kurs Rp15.272 per USD).

"Dalam hal ini, dari BUMN, kami potensi yang ada dalam business matching itu sekitar 35 proyek yang ada di dalam BUMN, 4 proyek di Bappenas yang akan di-display besok, dan ada 11 proyek yang berasal dari negara-negara ASEAN lainnya," ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rosan Perkasa Roeslani, dalam Konferensi Pers AIPF di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Angka ini terdiri dari 35 proyek BUMN sebesar USD22 miliar, 4 proyek Bappenas dengan nilai USD10 miliar, dan proyek dari 5 negara, yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam senilai USD810 juta.

Adapun kerjasama itu melibatkan beberapa sektor. Dari BUMN sendiri itu melibatkan beberapa perusahaan termasuk MIND.ID, Pelindo, Krakatau Steel, Bio Farma, PLN, Pupuk Indonesia, Angkasa Pura, Pertamina, ASDP, In Journey termasuk Danareksa.

"Jadi kalau kita lihat hampir sebagian besar holding company BUMN akan terlibat di dalam business matching yang diadakan pada esok hari," tambah Rosan.

Harapannya ini akan terus berlanjut karena awalnya ini dilakukan sesuai diskusi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, sesudah itu diharapkan akan dibentuk task force bersama untuk implementasi program-program ini.

Sehingga, mereka tidak hanya berhenti di business matching, tetapi juga dilakukan dengan memutuskan task force dari masing-masing negara untuk membawa dari proyek-proyek yang mulai diinisiasi oleh pemerintah Indonesia yang melibatkan beberapa Kementerian.