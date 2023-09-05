Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KTT ASEAN 2023, PLN Setrum Listrik Tanpa Kedip

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:07 WIB
KTT ASEAN 2023, PLN Setrum Listrik Tanpa Kedip
PLN Pastikan Pasokan Listrik KTT ASEAN. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - PLN memastikan pasokan listrik aman dan andal selama gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta. Adapun KTT ASEAN akan berlangsung pada 5-7 September 2023.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan, gelaran KTT ke-43 ASEAN akan menjadi wajah Indonesia di mata kawasan dan juga dunia.

"Ini adalah tugas kita, menjaga keamanan dan ketahanan kelistrikan KTT ASEAN. Untuk itu, kami pastikan seluruh personel kami siap untuk menyukseskan KTT ini," ucap Darmawan, Selasa (5/9/2023).

Dengan masa siaga kelistrikan sejak 25 Agustus hingga 7 September 2023, PLN memasok listrik andal dengan skema zero down time dan mengerahkan ratusan personel untuk memastikan sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi siap untuk menyukseskan KTT ini.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, melalui unit pembangkit yang terkoneksi di sistem kelistrikan jawa bali utamanya yang mensuplai wilayah Jakarta siap mendukung PLN untuk sukseskan gelaran KTT ASEAN ke-43 dengan hadirkan pasokan listrik yang andal dengan rata-rata Hari Operasional Pembangkit (HOP) diatas 20 hari.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
