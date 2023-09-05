Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bangun Depo Fase 2B, MRT Jakarta Colek Ancol

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |19:26 WIB
Bangun Depo Fase 2B, MRT Jakarta Colek Ancol
Pembangunan MRT fase 2 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta membangun proyek fase 2 yang terdiri Fase 2A dan Fase 2B. Adapun fase 2A terbentang sepanjang 5,8 kilometer dan melewati tujuh stasiun bawah tanah di antaranya, Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan Kota.

Sedangkan Fase 2B terdiri dari dua stasiun bawah tanah yakni Mangga Dua dan Ancol dan satu depo di Ancol Barat dengan total panjang jalur sekitar 6 kilometer.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina mengatakan bahwa pembangunan Depo MRT Fase 2B di Ancol saat ini masih dalam tahap visibility study atau study kelayakan.

"Jadi kita mau bergerak ke arah menyiapkan basic engineering designnya dan kita sedang mencari konsultan untuk melakukan basic engineering design untuk pembangunan depo dari Kota ke arah Ancol," katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Weni menjelaskan tahapan design engering dan tender tersebut akan dimulai pada tahun depan sampai mencari kontraktor. Tahap tersebut diproyeksi memakan waktu hingga 2 tahun.

